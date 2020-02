Barcellona | caos Messi Parla l' ex Dugarry | Club di pagliacci Ecco qual è l' unica

Barcellona nel caos : Messi può partire in estate? Il punto : Il Barcellona è nel caos. Una polveriera pronta ad esplodere e che potrebbe portare Messi a lasciare la Spagna Il botta e risposta a distanza tra Messi e Abidal potrebbe essere stata la fatidica goccia che farà traboccare il vaso blaugrana. Oggi c’è stato un faccia a faccia piuttosto teso tra il direttore sportivo Abidal e Bartomeu. Il futuro del francese è in bilico. Il prossimo anno (2021) sarà quello chiave per il Barcellona. Scade il ...

