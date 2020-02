Barbara D’Urso instancabile: la foto è esagerata: “Mi sento così” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’ultima foto pubblicata su Instagram dalla conduttrice Barbara D’Urso svela quanto lei sia instancabile. Lo scatto fa girare la testa, lei: “Mi sento così” Barbara D’Urso (fonte foto: Instagram, screenshot) Arriva un nuovo scatto sul profilo Instagram dell’amatissima conduttrice Barbara D’Urso, una foto che racconta, ancora una volta, quanto lei sia instancabile, come svela lei stessa nel testo che accompagna l’immagine. Una foto in cui ‘Barbarella‘ appare in una grandissima forma, mentre è appoggiata ad un tavolino posto tra i divani. Al centro dello scatto, la D’Urso sfoggia le sue gambe in modo sensuale ma assolutamente sobrio, e i fan che la seguono ogni giorno sui social network hanno apprezzato l’immagine. “Stasera mi sento così” scrive la bella conduttrice, associando ... chenews

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - mygreat7 : @CorSport DIRETTRICE BARBARA D'URSO! - fabio76tuttala2 : RICORDIAMO CHE NEL 2004 GRANDE FRATELLO DI BARBARA D'URSO HA STRAVINTO CONTRO IL FESTIVAL CONDOTTO DALLA VENTURA E… -