Bambini terminali, il parere del comitato nazionale della Bioetica: “No a cure inutili solo perché chieste dai genitori” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il parere del comitato nazionale della Bioetica sui Bambini terminali potrebbe dare vita a diverse polemiche in Italia. ROMA – No a cure inutili solo perché richieste dai genitori. E’ questo il parere del comitato nazionale della Bioetica sui Bambini terminali. Un pensiero che rischia di aprire diverse polemiche in Italia visto che si tratta di un argomento che, in più di un’occasione, ha diviso il nostro Paese. I casi del piccolo Charlie Gard o Alfie Evans sono classici esempi di valutazioni diversi da parte dei cittadini ma anche della giustizia. Quello della Bioetica è un semplice parere ma, come sempre, la decisione spetta ai giudici e ai medici. Bambini terminali, il parere della Bioetica Con questo parere il comitato nazionale della Bioetica sconsiglia l’accanimento verso i Bambini che sono malati terminali: “Questo – scrive il ... newsmondo

