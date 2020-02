Avengers: Endgame, il Loki alternativo del 2012 sarà il nuovo Thanos? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Loki alternativo del 2012 apparso in Avengers: Endgame potrebbe diventare il nuovo Thanos e mettere in atto un piano per impossessarsi delle Gemme dell'Infinito per i propri scopi. Il Loki alternativo del 2012 che ha fatto la sua comparsa in Avengers: Endgame potrebbe diventare il nuovo Thanos secondo una recente teoria sul futuro del Marvel Cinematic Universe diffusa da Express Uk. Come confermato da numerose fonti ufficiali, Loki sarebbe davvero morto per mano di Thanos in Avengers: Infinity War, ma il successivo Avengers: Endgame ci ha regalato una versione alternativa di Loki proveniente dalla New York del 2012. Il caso provocato dal viaggio nel passato degli Avengers ha permesso a Loki di impossessarsi del Tesseract e fuggire chissà dove. Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Loki sarà ... movieplayer

