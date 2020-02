Avellino, Izzo fissa l’appuntamento per il passaggio delle quote (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Per il bene dell’Avellino Calcio e per consentirmi di perfezionare quanto richiesto dalla Covisoc per il giorno 12 e quanto dovuto per gli stipendi nella giornata di venerdì 14 febbraio, la data di lunedì è il termine ultimo ed improrogabile“. E’ la missiva del presidente Luigi Izzo dopo una giornata lunga per l’Avellino. LA NOTA. “Nell’incontro di stamani il mio consulente Dott. Gerardo Carullo non ha potuto verificare la situazione contabile delle società IDC SRL e dell’US Avellino per la mancanza di idonea documentazione. Tuttavia, nella convinzione che la proposta di vendita formulata a mezzo PEC dai Soci Circelli e Cusano con la quale si chiedeva , cito testualmente: “……..anticipazione soci (bonifici bancari) che determinato il prezzo di cessione…..” possa essere portata a ... anteprima24

