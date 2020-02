Auditel e Share: cosa sono e come sono rilevati gli ascolti televisivi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Con il Festival di Sanremo ad accompagnare le serate di molti italiani, questi termini sono ormai entrati nelle case degli spettatori. Ma cos’è “Auditel” e perché è il vero giudice di questo evento? Auditel, spiegato in breve Auditel è la società italiana per il rilevamento e la diffusione dei dati dell’ ascolto televisivo della popolazione del nostro Paese. Questa misurazione è un elemento fondamentale per capire l’andamento televisivo: ci dice, in parole povere, se un programma “va bene” o è un insuccesso. Auditel utilizza un doppio apparato di rilevazione. Da una parte un sistema campionario di raccolta dati viene applicato alle TV tradizionali, che compongono un gruppo di 440 emittenti. Per ciascuna di queste vengono registrati gli ascolti 24 ore su 24, minuto per minuto. Ciò è possibile grazie ai meter, apparati tecnologici installati nei televisori di 16.100 “famiglie ... thesocialpost

