Atterraggio di emergenza per un aereo russo: sfiorato da missili israeliani (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paura a bordo di un aereo civile russo, un Airbus A320, che è stato costretto ad un Atterraggio di emergenza dopo essere stato sfiorato da un attacco missilistico presumibilmente ad opera di Israele. Tutto si è svolto in territorio siriano dove, verso le 2 di mattina di venerdì 7 febbraio 2020, quattro caccia israeliani hanno sparato otto missili aria-terra colpendo dei sobborghi di Damasco pur senza entrare in Siria. Atterraggio di emergenza per un aereo russo L’azione ha attivato le difese antiaeree siriane e l’Airbus, che aveva 172 passeggeri a bordo, è stato fatto atterrare nella base militare russa di Kheimim (Siria). A rendere noto l’accaduto è stato il ministro della Difesa russo, il cui portavoce Igor Konashenkov ha spiegato che “solo grazie al rapido intervento dei controllori dell’aeroporto di Damasco e all’efficace funzionamento del sistema ... notizie

