Atletico Madrid-Granada | Liga | pronostico e formazioni

Atletico Madrid – Granada sabato ore 21:00 L'ultima vittoria dell'Atletico Madrid, ora sesto in classifica in campionato, risale ormai a un mese fa. Il 3-2 in Arabia Saudita in semifinale di Coppa del mondo per club contro il Barcellona sembrava l'inizio di una svolta per la stagione della squadra di Simeone. Così non è stato: alla successiva sconfitta in finale ai calci di rigore contro il Real Madrid sono seguite, di rientro in Spagna, altre tre sconfitte in quattro partite, e nessuna vittoria. La clamorosa eliminazione dalla Coppa del Re nei sedicesimi di finale, contro una squadra di terza divisione (il Leonesa), non è stato un episodio isolato. Sabato scorso al Bernabeu, nella riproposizione del derby di poche settimane prima, il Real ha vinto meritatamente per 1-0. L'Atletico ha giocato una brutta partita, di assoluta inconsistenza in ...

