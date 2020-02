Atalanta, i convocati per la gara contro la Fiorentina: la lista di Gasperini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Atalanta, i convocati per la gara contro la Fiorentina: confermato ancora una volta Caldara. Ecco la lista di Gasperini L’Atalanta affronterà domani la Fiorentina nell’anticipo del 23° turno di Serie A. Ecco la lista dei convocati di mister Gian Piero Gasperini per la gara delle 15.00 domani al Franchi. Confermato Caldara nella difesa nerazzurra. L’elenco completo dei convocati Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Caldara, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer. Centrocampisti: Tameze, Freuler, Malinovskyi, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Colley, Zapata. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

zazoomblog : Fiorentina i convocati per l’Atalanta: torna Castrovilli - #Fiorentina #convocati #l’Atalanta: - Noovyis : (Fiorentina, i convocati di Iachini per l’Atalanta: fuori Duncan, torna Castrovilli) Playhitmusic - - zazoomnews : Fiorentina i convocati per l’Atalanta: torna Castrovilli - #Fiorentina #convocati #l’Atalanta:… -