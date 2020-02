Atalanta, Gasperini incensa Gomez: «Campionato straordinario» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha elogiato in conferenza stampa le prestazioni del capitano nerazzurro Gomez Gian Piero Gasperini ha parlato di Alejandro Gomez nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro la Fiorentina: «Sta facendo un Campionato straordinario, ma come tutti. Domani dobbiamo essere molto bravi in fase difensiva. Lì facciamo qualche errore, come col Genoa». «Questa è un po’ la nostra caratteristica, in certi tipi di partite devi essere più preciso. Giochi lì, Cutrone e Chiesa sono pericolosi. Se riusciamo a fare una buona partita, hai la possibilità di vincere la gara», ha ammesso il tecnico dell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

