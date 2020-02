Atac, da Tar Lazio ok a proroga affidamento servizio Tpl (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) contro la proroga dell’affidamento alla societa’ Atac del servizio di trasporto pubblico locale di Roma. La sentenza conferma la legittimita’, quindi, degli atti amministrativi approvati dall’Assemblea capitolina. Secondo il Tar il ricorso non e’ fondato e va respinto. La delibera di Roma Capitale non viola la normativa europea relativa ai servizi di trasporto pubblico (art. 5 paragrafo 5 del Regolamento n.1370/2007), e quindi, i giudici riconoscono la legittimita’ della proroga per ‘evitare un pericolo imminente di interruzione del servizio Tpl’ a favore ‘dell’interesse pubblico da salvaguardare’. Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi “la strada intrapresa per risanare Atac ... romadailynews

