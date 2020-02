Ascolti Tv giovedì 6 febbraio, Sanremo fino alle 2 raggiunge il 54.5% (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ascolti Tv giovedì 6 febbraio (articolo aggiornato) Sanremo 2020 – Rai 1 – 9.836 milioni e 54.5% Sanremo Start (20.50 – 21:20) 11.591 milioni e 41.37% Prima Parte (21:23 – 23:47) 13.533 milioni e 53.62% Seconda Parte (00:00 – 2:05) 5.636 milioni e 57.17% Target: (Commerciale 50.99-54.51% + Giovani: 51.29-54.53 + Over 56.99-61.46%) Sconnessi 1a Tv Free – Canale 5 – 1.415 milioni e 5.55% Scappa – Get Out – Italia 1 – 929 mila e 3.56% Diritto e Rovescio– Rete 4 – 791 mila e 3.7% Piazzapulita – La7 – 726 mila e 3.2% Masterchef Italia – Sky Uno – 616/557 mila e 2.17/2.39% Il figlio della Pantera Rosa – Rai 3 – 510 mila e 1.86% Poltergeist – Rai 2 – 502 mila e 1.82% Criminal Minds – Rai 4 – 376 mila e 1.31% Double Impact – tv8 – 295 mila e 1.12% fino ... dituttounpop

