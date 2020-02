Ascolti Sanremo, la terza puntata: ecco com’è andata la serata del 6 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ascolti Sanremo 2020, la terza puntata: ecco com’è andata la serata del 6 febbraio terza puntata del Festival di Sanremo 2020, dedicata interamente (o forse in parte) ai duetti come da tradizione. Amadeus infatti ha presentato, con l’aiuto di Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu, i 24 duetti dei cantanti in gara. Ma come saranno andati gli Ascolti di questo giovedì 6 febbraio? Una serata che in teoria avrebbe dovuto parlare di duetti, e in parte l’ha fatto, ma che ha ritagliato un grandissimo spazio ai diversi ospiti, partendo dal messaggio contro la violenza sulle donne con “Una, Nessuna, Centomila” che vede coinvolte Fiorella Mannoia, Elisa, Gianni Nannini, Giorgia, Emma, Alessandro Amoroso e Laura Pausini per arrivare al lungo monologo di Roberto Benigni sull’amore. “Il regalo più bello che potevo fare è una canzone. La canzone più bella. È una ... tpi