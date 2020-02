Ascoli-Juve Stabia, Serie B: probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ascoli-Juve Stabia, venerdì alle 21:00, è la prima partita del ventiduesimo turno di Serie B: probabili formazioni, pronostici e streaming. Ascoli – Juve Stabia venerdì ore 21:00 Il cambio di allenatore ha fatto bene all’Ascoli. Nella prima partita senza l’esonerato Zanetti è arrivata una importante vittoria in trasferta sul campo del Livorno, un 3-0 che ha rilanciato le ambizioni della squadra ora affidata a Stellone. Sarà la prima volta in panchina per il nuovo tecnico, che vorrà iniziare con una vittoria. Del resto in casa anche con Zanetti il rendimento era stato da zona playoff, i problemi piuttosto ci sono sempre stati in trasferta. La Juve Stabia nonostante la sconfitta dello scorso turno in casa col Perugia non è squadra da sottovalutare. Prima dello scivolone dell’ultimo turno era infatti tra le squadre più in forma ... ilveggente