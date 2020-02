Anwar Hadid, chi è il fidanzato di Dua Lipa e fratello di Gigi Hadid (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dua Lipa è la star britannica che ha sbancato nel mondo della musica pop con il singolo "New Rules". Il 30 aprile farà tappa a Milano per presentare il suo secondo album, nel frattempo questa sera 7 febbraio sarà super ospite sul palco di Sanremo. Ad accompagnarla in Italia potrebbe esserci anche il suo fidanzato Anwar Hadid, modello di fama internazionale, fratello di Gigi e Bella Hadid. Sarebbe stata proprio l'ex angelo di Victoria Secret's, amica du Dua Lipa, a fare da Capido. Dalla scorsa estate non si sono più lasciati e si sono persino concessi una Nail Art di coppia. fanpage

njallshalf : prima di aprire la foto con la coda dell’occhio pensavo fossero Anwar Hadid e Dua Lipa vabbè vado a dormire - Laramachlara : RT @vogue_italia: Il jeans cropped è di tendenza anche per il guardaroba maschile secondo Anwar Hadid. Approvate? - faustobottini : RT @vogue_italia: Il jeans cropped è di tendenza anche per il guardaroba maschile secondo Anwar Hadid. Approvate? -