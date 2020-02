Antonella Clerici piange a Sanremo. Direttore Rai1: “Una bestemmia” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Clerici in lacrime alla conferenza stampa di Sanremo 2020. Direttore di Rai1: “E’ una bestemmia la sua assenza…” Commozione per Antonella Clerici durante la conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo. L’ex conduttrice de La prova del cuoco, che stasera affiancherà Amadeus assieme a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, come scopriamo da TvBlog non è riuscita a trattenere le lacrime durante la conferenza stampa, per via di una dichiarazione inaspettata del nuovo Direttore di Rai1, Stefano Coletta, che ha asserito: Ritengo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non stia lavorando su Rai1 da tempo … è una donna autorevole e io credo che Rai1 debba tornare ai volti, alla conduzione e ad un codice di autorevolezza. Antonella è coraggiosa e autentica. Non ha mai creato filtri con le sue ... lanostratv

