Antonella Clerici in lacrime a Sanremo 2020 dopo le parole di… VIDEO

Quella di Sanremo 2020 è un'edizione del Festival piena di emozioni. Lo sa bene Antonella Clerici, che durante la conferenza stampa che ha seguito la terza serata della trasmissione si è lasciata andare a un commosso pianto di liberazione. È accaduto nella splendida location del Teatro Ariston, mentre i giornalisti incalzavano con le loro domande Stefano Coletta, il nuovo direttore di Rai Uno. La questione riguardava proprio l'ex conduttrice della Prova del Cuoco che, nel corso degli ultimi mesi, è stata tagliata fuori dai palinsesti dell'emittente nazionale italiana. Una scelta che la donna non ha ben digerito e che non ha vissuto al meglio. Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime «Antonella Clerici è un personaggio fondamentale, da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda», ha dichiarato Stefano Coletta durante la conferenza stampa di Sanremo 2020.

