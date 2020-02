Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai? Una bestemmia per il direttore Coletta e lei si commuove (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un attestato di stima di quelli che fanno sicuramente piacere a un grande professionista o come in questo caso, a una grande professionista. Stefano Coletta risponde questa mattina, durante la conferenza stampa a una delle domande dei giornalisti. E finalmente c’è chi chiede come sia possibile che la Clerici non sia oggi presente nei palinsesti di Rai 1. Senza troppo giri di parole, il direttore di Rai 1 ha risposto raccontando quello che per lui sarà il destino di Antonella Clerici. E le sue parole sono tutto un programma: “Credo che sia una bestemmia il fatto che Antonella Clerici sia fuori dai palinsesti di Rai 1” ha detto Coletta. Parole molto significative per una grande professionista che negli ultimi anni, complici anche le scelte “a volte discutibili” dei direttori di rete ha pagato con una esclusione del tutto immotivata. Applausi a Sanremo da ... ultimenotizieflash

