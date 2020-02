Antonella Clerici dimagrita per Sanremo: il cambiamento della conduttrice [FOTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Clerici, volto amatissimo della Rai, affiancherà stasera Amadeus nella quarta serata del Festival di Sanremo. La conduttrice è attesissima: una donna divertente e coinvolgente che saprà intrattenere il pubblico. Avete visto quanto è dimagrita? Nei frequenti scatti social, appare raggiante e più in forma che mai. Su Instagram, proprio negli ultimi giorni, ha pubblicato una FOTO da Deauville, raffinata e mondana località balneare, insieme ad un’amica nota: la nutrizionista Evelina Flachi, che ha lavorato con lei a La prova del cuoco. Ammiratori e follower non hanno potuto fare a meno di notare la sua rinnovata bellezza e la ritrovata forma fisica e in molti le hanno fatto notare che è anche dimagrita molto. Antonellina avrà seguito i consigli alimentari dell’esperta amica? Chissà, ma da quanto sembra, Antonella Clerici sta preparando il suo ritorno sul ... velvetgossip

