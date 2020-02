Anticipazioni Il Segreto oggi 7 febbraio: cosa accadrà (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una nuova puntata de Il Segreto andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di venerdì 7 febbraio 2020. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto Prudencio ha deciso improvvisamente di invertire la sua rotta e di fare un passo indietro rispetto ai suoi progetti originari. Ha infatti deciso di accantonare il suo piano per liberare l’amata Lola dalla prigionia in cui da tempo la tiene Donna Francisca. Nel frattempo Maria, approfittando ancora della lontananza di Fernando, ha continuato a sottoporsi alle dolorosissime sedute di agopuntura dall’infermiera Dori Vilches. Infine Severo e Carmelo hanno deciso di rimboccarsi le maniche ... velvetgossip

antonellaa262 : Il Segreto, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio. Dolores confessa a Don Berengario la verità, spiegandogli che Esth… - zazoomnews : Il Segreto anticipazioni fino al 14 febbraio: Don Berengario scopre di essere padre - #Segreto #anticipazioni… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto: cosa succede venerdì 7 febbraio anticipazioni - #Beautiful #Segreto: #succede… -