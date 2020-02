Antartide: il record della “Laura Bassi”, mai nessuna nave italiana si era spinta tanto a Sud [FOTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) La rompighiaccio “Laura Bassi” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) è la nave italiana che ha raggiunto il punto più meridionale della Terra (latitudine 78° 41.1006S). Questo record è stato battuto nel corso di un campionamento nel Mare di Ross in Antartide, effettuato per la campagna oceanografica della 35a spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito da ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico. Il precedente “record italiano” apparteneva sempre a una nave di ricerca dell’OGS, la “Explora”, mentre il “record mondiale” è detenuto dalla nave da crociera “The World” che nel 2017 si è spinta a poco più di 1 miglio nautico più a sud (circa 2 km dal punto raggiunto dalla Laura Bassi). Il campionamento “record” nel Mare di Ross è stato ... meteoweb.eu

