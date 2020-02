Annunciato il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Concluse le semifinali, è finalmente Annunciato il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. La 70esima edizione incorona Leo Gassmann, che vince la categoria Giovani con il brano Vai Bene Così. Assegnato anche il Premio della Critica Mia Martini, che si aggiudicano gli Eugenio In Via Di Gioia, mentre il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla è stato assegnato a Tecla. Il percorso delle Nuove Proposte è iniziato qualche mese fa attraverso le varie selezioni che gli artisti hanno dovuto affrontare prima di approdare al Teatro Ariston. Gli aspiranti finalisti hanno preso parte alle semifinali ospitate da Italia Sì, programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni. I nomi degli artisti emersi dalle sfide compiute a Italia Sì hanno preso parte alla serata finale del 19 dicembre condotta da Amadeus, nella quale sono stati scelti i 5 concorrenti che hanno ... optimaitalia

