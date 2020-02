Anna Tatangelo da infarto, il body cede ed esce di seno: la schiena nuda manda in visibilio i fan [FOTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in crisi? Negli ultimi giorno sul web si è fatta sempre più insistente la voce di una possibile nuova crisi fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Indiscrezione che al momento non è stata confermata e nemmeno smentita da parte dei diretti interessati. E se il cantautore napoletano è stato ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, la cantante di Sora è impegnata in sala di registrazione per la realizzazione del suo nuovo disco. A testimoniarlo sono delle foto che l’artista frusinate ha prontamente postato sul suo seguitissimo account IG. E a proposito di social, di recente la donna ha postato anche uno scatto dal sapore bollente. La cantante frusinate incanta il popolo del web Nella foto in questione la bella Anna Tatangelo ha voluto riportare il seguente messaggio: “Fallo con passione o niente”. Nello scatto è possibile vedere ... kontrokultura

pellegrhipster : Godo perché già tremavo per Anna Tatangelo 2020 #Sanremo2020 - _diana87 : A me Tecla ricorda Anna Tatangelo agli esordi. Perciò non mi piace. #Sanremo2020 - grumpylisbon : @eleanor_rigsby Anna Tatangelo all'Eurovision. RT se sei d'accordo. -