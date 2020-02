Andrea Montovoli pronto a lasciare il Grande Fratello Vip: la confessione nella notte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Andrea Montovoli ha palesato la sua intenzione di abbandonare il reality. Il motivo? Un segreto del suo passato GF Vip: Andrea Montovoli lascia il reality? Dopo Barbara Alberti e Carlotta Maggiorana anche un altro concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha palesato la sua intenzione di lasciare il programma. Si tratta di Andrea Montovoli che nella notte, parlando con Paolo Ciavarro, ha ammesso di pensare a questa possibilità. Ma al contrario delle prime due, per l’attore la motivazione è totalmente diversa. Ricordiamo che Barbara Alberti voleva andare via per l’immagine che stava trasparendo di lei, ma dopo un malore e il ricovero in clinica, la scrittrice è rientrata nella Casa. Carlotta, invece, non riusciva più a vivere in quel contesto avendo spesso attacchi di panico. Per questo motivo ha deciso di lasciare il reality nella nona puntata e tornare dalla ... kontrokultura

