Amarcord Valverde: «La miglior squadra in Europa? L’Athletic Bilbao…» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo l’eliminazione in Coppa del Re da parte del Barcellona contro l’Athletic Bilbao, risultano profetiche le parole di Valverde Ieri sera il Barcellona è stato eliminato in Coppa Del Re dall’Athletic Bilbao inasprendo ancora di più la crisi blaugrana. Risultato quasi profetiche le parole di qualche tempo fa di Ernesto Valverde in conferenza stampa. «Qual è il miglior club del decennio secondo me? L’Athletic Bilbao forse. Direi il Barcellona e l’Athletic Bilbao». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

