Amadeus spegne il caso Fiorello – Ferro: “Tiziano ha chiarito la sua battuta infelice” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha provato a mettere fine al caso Tiziano Ferro - Fiorello. Ha spiegato che il clima tra loro è sereno e che il cantante, dopo aver compreso che la sua "battuta infelice" era stata fraintesa, ha preferito fare chiarezza. Stasera Fiorello tornerà all'Ariston. fanpage

