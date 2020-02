Ama: 1600 tonnellate al giorno non vengono raccolte con discariche chiuse (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Milleseicento tonnellate al giorno di rifiuti resteranno sulle strade di Roma se domani la Mad non riaprira’ le discariche di Roccasecca e Civitavecchia. L’allarme arriva direttamente da Ama, contattata dall’agenzia Dire. I due (dei tre totali nel Lazio) impianti di smaltimento della Mad di Valter Lozza da mercoledi’ hanno chiuso i cancelli per un tipo di rifiuto derivante dal trattamento nei tmb (quello contrassegnato dal codice 191212 dell’elenco europeo dei rifiuti e consistente in uno scarto del processo di trattamento) perche’ potrebbe nascondere un rifiuto pericoloso (per questo quel codice e’ definito ‘a specchio’) e, dopo avere ricevuto un’ispezione dei carabinieri forestali mercoledi’ ed essendo in attesa di una sentenza del Tribunale di Frosinone su un’inchiesta relativa all’interramento ... romadailynews

