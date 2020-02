Altro che Brexit. L'Irlanda riscopre il Sinn Fein che promette casa e sanità per tutti (Di venerdì 7 febbraio 2020) La questione abitativa e le condizioni della sanità pubblica interessano agli irlandesi molto più delle trattative sugli accordi commerciali post Brexit, una volta eliminata la minaccia del ritorno di una frontiera rigida con l’Irlanda del Nord. Questo almeno è quanto emerge dagli ultimi sondaggi alla vigilia delle elezioni generali di sabato, le prime in quasi un secolo a rompere il tradizionale bipartitismo del sistema politico irlandese. Il terzo attore è Sinn Fein (“noi stessi” in gaelico irlandese), partito di sinistra, nazionalista, storicamente legato all’IRA, l’esercito repubblicano irlandese, e alla sua lotta violenta per un’Irlanda unita.Un elettorato inquieto si prepara a scuotere i due partiti che hanno dominato la politica irlandese da quando ha conquistato l’indipendenza dalla Gran Bretagna un secolo fa: ... huffingtonpost

