Alloggi di servizio e ristrutturazioni, Mastella contro Bonafede: “Moralisti dei miei stivali” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Moralisti dei miei stivali”: è questo l’incipit della nota stampa diffusa dal sindaco Clemente Mastella. Scrive l’ex Guardasigilli: “Il Giornale pubblica oggi la notizia che il Ministro della Giustizia Bonafede si è fatto ristrutturare, a spese del Ministero, quindi a spese dei cittadini italiani, l’Alloggio di servizio con tutto quel che ne consegue e dove si è trasferito a vivere. Aggiunge “Il Giornale”: altri come Orlando e Mastella rinunciarono all’Alloggio di servizio. Dico di più, io non solo rinunciai all’Alloggio di servizio ma rinunciai anche a misure protettive per casa mia a Ceppaloni dal costo di quasi 400 mila euro. Che vergogna: avete rotto le scatole sulla casta. Voi siete la casta, voi vi siete inebriati per il potere, voi avete perso la testa”. L'articolo Alloggi di servizio e ristrutturazioni, ... anteprima24

elcaminocorreos : I pellegrini italiani possono contrattare il servizio di trasporto di zaini per il #CamminodiSantiago: il… - fisco24_info : Alloggi di servizio occupati senza titolo: registro al 3%: In tema di occupazione degli alloggi di servizio sine ti… -