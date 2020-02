Allerta mozzarella italiana con Listeria: arriva la smentita [AGGIORNAMENTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) In base a quanto si apprende dall’azienda Cilento s.p.a, dalle analisi ufficiali è stato del tutto ESCLUSO anche un potenziale rischio di contaminazione sui prodotti a marchio Cilento o altri prodotti/brand/lotti, in merito al richiamo preventivo di mozzarella per Allerta Listeria. L’Agenzia canadese ha posto in essere solo un richiamo prudenziale per un caso di possibile contaminazione, e non è mai stato accertato un rischio effettivo. Nella sezione Recall Details del comunicato Canadese si legge chiaramente “…recall due to POSSIBLE contamination…” ovvero “richiamo dovuto a POSSIBILE contaminazione”. In seguito all’Allerta provocata dall’Ente Canadese, in data Sabato, 30/11/19, la ASL di riferimento ha avviato un’ispezione igienico-sanitaria. La Asl, durante il sopralluogo, ha rilevato, tra l’altro, la seguente documentazione: Tracciabilità completa del lotto di produzione, ... meteoweb.eu

