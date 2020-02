Allarme BOLLE DI METANO in liberazione, sotto il ghiaccio che si scioglie (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il riscaldamento globale rischia di avere conseguenze ancora peggiori sul futuro climatico che ci attende nei prossimi decenni. Circa un terzo del carbonio presente sul Pianeta, intrappolato nel Mar Glaciale Artico sotto forma di METANO e CO2, è sul punto di liberarsi in atmosfera. Il METANO è un potente gas serra venticinque volte più dannoso della CO2 ed è una vera e propria bomba ad orologeria in quanto il permafrost si sta sciogliendo rapidamente. In tal modo, il METANO intrappolato in BOLLE al suo interno, inizia così a fuoriuscire. Questo rilascio verso l'atmosfera sta fortunatamente avvenendo a ritmi non significativi, in base ad un recente studio pubblicato su Science Advances. Inoltre, per fortuna, questo fenomeno rimane confinato, senza essere così ancora rilevante a livello globale. Ma nei prossimi decenni il tutto si aggraverà. Tramite una strumentazione ... meteogiornale