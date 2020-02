Allarme alimentazione, richiamato olio per rischio chimico: ecco qual è (Di venerdì 7 febbraio 2020) Allarme alimentazione, richiamato olio per rischio chimico: all’interno ci sarebbero idrocarburi aromatici policiclici superiori alla norma. Arriva l’ennesimo avviso da parte del Ministero della Salute in merito ai richiami di alcuni prodotti alimentari, considerati ‘a rischio’. L’ultimo, almeno in ordine cronologico, è l’olio ‘Oh Aik Guan’, una tipologia di olio di sesamo tostato: il lotto … L'articolo Allarme alimentazione, richiamato olio per rischio chimico: ecco qual è proviene da www.inews24.it. inews24

FnpLombardia : RT @caprino_m: #Frecciarossa deragliato, il messaggio delle 4.45: lavori finiti, scambio lasciato senza alimentazione. Ma era davvero dirit… - aliciasbb : RT @Presa_Diretta: Il mondo scientifico ha lanciato un allarme: negli ultimi anni abbiamo perso quasi il 50% degli insetti impollinatori, p… - mauro_natoli : RT @Presa_Diretta: Il mondo scientifico ha lanciato un allarme: negli ultimi anni abbiamo perso quasi il 50% degli insetti impollinatori, p… -