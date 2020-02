All or Nothing, la scommessa dei The Philadelphia Eagles nella nuova stagione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo il trionfo quasi a sorpresa nel 2017 inizia una nuova stagione quella del 2018 del Football Americano e tutti gli occhi sono puntati sui Philadelphia Eagles. La domanda è se riusciranno a bissare la straordinaria annatta che li ha portati a raggiungere per la prima volta nella loro storia il Vince Lombardi Trophy. Con questo quesito centrale si sviluppa la nuova stagione di All or Nothing: The Philadelphia Eagles. Il documentario è disponibile su Amazon Prime Video dal 7 febbraio. Nell’ordine gli altri documentari All or Nothing dedicati alle squadre di football sono nel 2018 i Carolina Panthers, nel 2017 i Dallas Cowboys, nel 2016 i Los Angeles Rams, e nel 2015 gli Arizona Cardinals. Ricordiamo che All or Nothing si è occupato anche di altri sport come il calcio, indimenticabile la docuserie dedicata al Manchestr City allenato da Pep Guardiola. GUARDA ora su AMAZON PRIME ... tvzap.kataweb

