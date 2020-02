Alketa Vejsiu commuove tutti con il suo monologo: un grazie sincero alla sua amata Italia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non avevamo dubbi che Alketa Vejsiu avrebbe incantato il pubblico. Avevamo infatti già visto il suo modo di fare, imparato a conoscere il suo modo di lavorare dando una occhiata ai video dei programmi che conduce in Albania. E Alketa ci ha ricordato quando una donna possa avere piglio, professionalità e mettere tutti d’accordo come ha fatto lei ieri sera a Sanremo. Al momento, dopo Rula, sicuramente la figura femminile migliore che Amadeus potesse proporre. E’ la vera stella della serata, con la sua parlantina travolgente ma soprattutto, con il suo grande entusiasmo. Non sappiamo quale sia stato il compenso di Alketa ma ci sentiamo davvero di dire che lei anche solo per un euro avrebbe fatto lo stesso. La felicità usciva da tutti i pori, l’emozione di aver realizzato il sogno più grande della sua vita. Eppure lei è una star in Albania ma è arrivata, non tanto in punta ... ultimenotizieflash

