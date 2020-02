Alice Sabatini racconta il suo periodo buio, dalla depressione alla rinascita (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il concetto di personaggio famoso, che vive al di sopra dei problemi della gente comune, non si addice a Alice Sabatini. Eletta Miss Italia nel 2015, non ha mai fatto mistero di aver attraversato un lungo periodo buio, fatto di polemiche, depressione e problemi fisici. In un’intervista al settimanale Diva e Donna è ritornata a quei giorni, quando, invece della gioia, prevalsero altri sentimenti: “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più – ha raccontato – Un disastro. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero”. La gaffe di Miss Italia Il tutto era partito dalla gaffe nella quale la ragazza era incappata proprio durante Miss Italia: “Avrei voluto vivere nel 1942 per vedere realmente la seconda guerra mondiale, tanto sono donna e il militare non l’avrei fatto”. All’epoca Alice Sabatini aveva solo 19 anni, ma quella frase, ... thesocialpost

