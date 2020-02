Alfa Romeo - Svelato il logo per i 110 anni di storia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il 24 giugno l'Alfa Romeo festeggerà i suoi primi 110 anni di storia. Per questa importante ricorrenza il Centro Stile del Biscione ha realizzato un logo celebrativo che unisce gli iconici elementi del simbolo di Arese con il numero 110: verrà utilizzato in diverse occasioni, dai festeggiamenti organizzati al Museo Storico fino ad arrivare a eventi internazionali come la 1000 Miglia e il Goodwood Festival of Speed. I festeggiamenti in programma. Il fulcro delle celebrazioni sarà proprio il museo di Arese, dove verranno ospitati club e appassionati provenienti da tutto il mondo. Prima e dopo il 24 giugno vi saranno svariate occasioni per festeggiare la storia del costruttore lombardo. Il Biscione, però, sarà presente anche in alcune delle più importanti manifestazioni motoristiche internazionali. A maggio, per esempio, la Casa parteciperà in via ufficiale alla 1000 Miglia con tre modelli ... quattroruote

SkySportF1 : ?? Giornata da ricordare per @Anto_Giovinazzi ? Casco autografato dal Papa #SkyMotori #F1 #Formula1 - nclj_thmsn : @DRIVETRIBE Ferrari 250GT Convertible Alfa Romeo Brera, with a Busso engine. ?? Alfa Romeo 164 Busso.. ?? - Piergiulio58 : Alfa Romeo compie 110 anni, ecco il nuovo logo celebrativo. -