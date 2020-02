Alena Seredova incinta si confessa a Verissimo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ha affrontato un periodo molto brutto, ma questo è il momento della sua rinascita: Alena Seredova è in dolce attesa per la terza volta e presto diventerà nuovamente mamma. Per il suo compagno, Alessandro Nasi, è la prima volta. L’ex modella ceca si racconta ai microfoni di Verissimo, parlando della sua immensa gioia. Non ci sperava quasi più, e invece la vita le ha regalato un altro grande dono. È questa la confessione di Alena Seredova che, ospite nel salottino di Silvia Toffanin, sfoggia un bellissimo pancione: “Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni” – rivela l’ex modella. “Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione”. Qualche anno fa, la Seredova ha attraversato un momento molto buio della ... dilei

