Alena Seredova col pancione, a Verissimo racconta come l’ha detto ai suoi figli (Foto) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Domani Alena Seredova sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, attesissima col suo pancione dopo l’annuncio della gravidanza (Foto). Alena Seredova è incinta, a 42 anni sarà di nuovo mamma per la terza volta, il parto è previsto a giugno mentre la gioia dell’ex moglie di Gigi Buffon è evidente. Un figlio voluto, desiderato, come lei ha confidato ci stavano provando da un po’, poi come accade a molte donne il test è risultato positivo quando si è rilassata. Nella sua partecipazione a Verissimo la splendida ex modella porta tanti messaggi, speranze per le altre donne che come lei hanno visto andare a rotoli un matrimonio ma sono tornate a essere amate e ad amarsi. E’ già mamma di due bambini, David Louis e Lee Thomas, i bambini che la legheranno per sempre a Buffon ma adesso è in arrivo un altro bebè, il primo figlio di Alessandro Nasi. Alena Seredova HA detto AI figli DELLA GRAVIDANZA ... ultimenotizieflash

