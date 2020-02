Alena Seredova a Verissimo: “il segreto della mia gravidanza” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Domani, sabato 8 febbraio, Alena Seredova sarà ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e racconterà della sua gravidanza. “Ho un patto con miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita” A Silvia Toffanin, Alena racconta:”Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio” – prosegue – “pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”. Alla domanda su come abbia scoperto di aspettare un figlio e quale sia stata la sua reazione, Alena confida: “Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento ... velvetgossip

AgenziaOpinione : canale 5 – “ verissimo “ * ALENA SEREDOVA: « Ho un patto con i miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla… - DonnaGlamour : Dentro la casa di Alena Seredova, immersa nella pace della campagna - allesword : RT @SuperGuidaTV: Puntata ricca di ospiti quella di sabato 8 febbraio a Verissimo. Alena Seredova, Cristina Marino, Alfonso Signorini, Vale… -