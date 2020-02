Alaves-Eibar, Liga: news, pronostico, formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alaves – Eibar venerdì ore 21:00 Nella Liga spagnola l’Alaves e l’Eibar condividono la quintultima posizione in classifica con un vantaggio relativamente rassicurante, di 6 punti, sull’attuale soglia della salvezza. Nel corso del campionato hanno mostrato prestazioni anche molto positive, non in linea con le loro attuali posizioni di classifica, ma non lo hanno fatto con sufficiente costanza. Entrambe le squadre vengono da un pareggio per 1-1 contro le due principali squadre di Siviglia. L’Alaves ha retto molto bene nella trasferta al Ramón Sánchez Pizjuán contro il Siviglia di Lopetegui. Passata clamorosamente in vantaggio a venti minuti dal termine con un gol di Joselu, la squadra di Asier Garitano ha poi quasi subito concesso un calcio di rigore all’avversario, per un fallo di Ruben Duarte, e il Siviglia ha pareggiato. È stata comunque ... ilveggente

