Al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo in scena: “La Porte à Côté” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lei è psicologa, lui vende yogurt, abitano sullo stesso pianerottolo e si detestano. Da qui muove la trama di “La Porte à Côté”, la divertente e commovente commedia francese sul gioco delle parti, l’isolamento sociale e la disillusione amorosa. Scritta da Fabrice Roger-Lacan e portata in scena dal Teatro Francese di Roma con la regia di Marco Belocchi e gli attori Alessandro Waldergan ed Hélène Sandoval, la pièce teatrale è in programma per la prima volta in Campania, in lingua francese con sottotitoli in italiano, al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo (Via Concezione a Montecalvario, 34) diretto da Laura Angiulli, giovedì 13 febbraio alle ore 20,30 (unica data, biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under 35 10 euro). Lo spettacolo sarà ... anteprima24

ClaudiaIoan : DANCE STORIES from LOVE POEMS MM Contemporary Dance Company Directed by Michele Merola Teatro Stabile dell’Umbria A… - RobertoRinaldi1 : Tre sguardi, un unico giudizio per Il “Cantico dei Cantici” di Roberto Latini - zazoomnews : Cultura: Zaia bene intesa tra Teatro Stabile del Veneto e Cortina - #Cultura: #intesa #Teatro #Stabile -