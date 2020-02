Aggressioni al personale sanitario del Ruggi, incontro col prefetto Russo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha presieduto stamane un incontro del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato per approfondire il tema degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, problematica diffusa su tutto il territorio nazionale e presente anche in provincia di Salerno. La riunione, alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, la Direzione Generale dell’ASL, il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, i Presidenti dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine degli Infermieri di Salerno e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria, si inserisce all’interno di un percorso avviato nei mesi scorsi allo scopo di individuare delle linee di azione per prevenire e contrastare il fenomeno che, ... anteprima24

