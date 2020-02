Addio al maestro Nello Santi, il patriarca dei direttori d’orchestra (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il mondo dello spettacolo si è svegliato oggi con una notizia davvero triste. All’età di 88 anni, è infatti venuto a mancare il maestro Nello Santi, considerato il patriarca dei direttori d’orchestra. Noto in tutto il mondo come il custode dell’opera italiana, la sua dipartita è stata confermata dal suo manager Robert Lombardo. Con la scomparsa di Santi, il mondo della musica saluta così a uno degli interpreti più importanti di questa suprema arte. Nello Santi saluta la musica Con le sue gesta, Nello Santi si era conquistato il soprannome di “Papa Santi”. Spentosi nelle scorse ore a Zurigo, dove si era trasferito da tempo, il maestro era nativo di Adria, in provincia di Rovigo. Dopo essersi diplomato al liceo musicale di Padova, proprio nella medesima città svizzera era diventato direttore stabile all’Opera alla giovanissima età di 27 anni. Lì rimase ... notizie

