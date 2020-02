Addio a Stanley Cohen. Vinse il Nobel per la Medicina insieme a Rita Levi Montalcini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si è spento, all’età di 97 anni, Stanley Cohen. Il famoso biochimico americano è morto nella casa di riposo si Nashville (nel Tennessee) dove viveva da alcuni anni. Il suo nome rimarrà legato ai suoi studi e alle sue ricerche insieme a Rita Levi Montalcini, con cui condivise il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina nel 1986. Fu lui, nel 1973, a scoprire l’innovativa tecnica degli ogm in collaborazione con il collega e amico Herbert W. Boyer. LEGGI ANCHE > Addio al primo Capitan Findus italiano Nato a New York il 17 novembre del 1992, è stato uno dei punti di riferimento e della scienza per il trentennio tra gli anni ’50 e la fine degli anni ’80. Nel 1953 iniziò il suo lavoro al fianco di Rita Levi Montalcini con cui effettuò alcuni studi – che poi sono diventati testi accademici di rilievo e di rilevanza medica – sulla biochimica della ... giornalettismo

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Usa, addio a Stanley Cohen: vinse Nobel per la Medicina con Rita Levi Montalcini e inventò la tecnica per produrre Ogm… - zazoomblog : Usa addio a Stanley Cohen: vinse Nobel per la Medicina con Rita Levi Montalcini e inventò la tecnica per produrre O… - mapiele : RT @fattoquotidiano: Usa, addio a Stanley Cohen: vinse Nobel per la Medicina con Rita Levi Montalcini e inventò la tecnica per produrre Ogm… -