Achille Lauro e Annalisa ne Gli Uomini Non Cambiano a Sanremo, Mia Martini incontra David Bowie (video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'esibizione di Achille Lauro e Annalisa ne Gli Uomini Non Cambiano a Sanremo 2020, per la serata delle cover del giovedì, è stato un omaggio ad una delle voci più belle e struggenti della storia della musica italiana, quella Mia Martini legata alla kermesse da diverse partecipazioni e anche da episodi di discriminazione che, proprio a Sanremo tra gli altri, ne hanno condizionato la vita e la carriera. Achille Lauro e Annalisa ne Gli Uomini Non Cambiano Se nella prima serata di martedì ha sconvolto la platea imbalsamata dell'Ariston quando si è denudato della mantella per restare vestito di soli strass, al giovedì il cantautore di Rolls Royce ha scelto una performance più sobria nell'esecuzione ma non nel look, visto che si è presentato vestito e truccato come David Bowie nei panni di uno dei suoi tanti alter ego, l'alieno androgino Ziggy, dopo che in molti durante la prima ... optimaitalia

trash_italiano : ACHILLE LAURO SEI TU IL FESTIVAL. SEI TU. #Sanremo2020 - IlContiAndrea : E poi c'è chi invece Mimì non la 'sfregia'. Ed è il caso di Achille Lauro (meraviglioso outfit che non stravolge le… - domeniconaso : Achille Lauro ha rispettato un grande brano. Lo ha rispettato cantandolo con rispetto, senza strafare, senza stravo… -