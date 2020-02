Accecato alla gelosia accoltella la moglie per ucciderla: arrestato rumeno (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Il fatto è avvenuto in provincia di Agrigento al culmine di una lite scoppiata per motivi legati alla gelosia dell'uomo, la donna è in prognosi riservata, lui è stato tratto in arresto per tentato omicidio aggravato Litiga con la moglie per l’ennesima volta. La causa è sempre la stessa: la gelosia. Ma questa volta non riesce a tenere a bada la sua assurda collera e cerca di uccidere la donna accoltellandola in diverse parti del corpo. Ritrovato subito dopo per le vie della città dalla polizia, l’uomo è stato tratto in arresto. Dovrà adesso rispondere del reato di tentato omicidio aggravato. Si tratta di Alexandru Zamfirache, 59enne, di origini rumene, residente a Canicattì, in provincia di Agrigento, luogo in cui è avvenuto il fatto. Non era la prima volta che la coppia litigasse proprio a causa della gelosia del 59enne. In più occasioni la donna ha dovuto ... ilgiornale

AdpTeresa : e tu la perdi. L’apostolo afferma che se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostr… - LuigiDC : @Morenozagor 'Faccio quello che cazzo mi pare!' Sinteticamente potrebbe essere questa, la risposta. Di primo acchit… - GiampieroBiglia : @mauraverra @MorenoLongo Per carità in questo momento Cairo e’ indifendibile, sia per lo scarso attaccamento alla s… -