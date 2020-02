Abusi su figlie minori di 10 anni, arrestate due mamme: “Diffuse foto pedopornografiche”. Gip: “Bimba concepita per fantasie sessuali” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due mamme, una residente a Terni e un’altra a Reggio Emilia, sono state arrestate dalla polizia postale della Toscana con l’accusa di Abusi sessuali sulle figlie, entrambe minori di 10 anni. Secondo le indagini, producevano foto a carattere pedopornografico sulle violenze commesse, diffondendole in rete su social network cliccati da pedofili. Coinvolto anche un 40enne residente a Grosseto, padre di una delle bimbe: per l’accusa è il destinatario del materiale pedopornografico, inviato via Whatsapp. Era già stato arrestato ad agosto per aver divulgato e detenuto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. La polizia postale ha eseguito questa mattina la misura di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze. Le due vittime, entrambe minori di 10 anni, sono state affidate ai servizi sociali e condotte in luoghi sicuri. Il 40enne del Grossetano e la donna di Terni ... ilfattoquotidiano

Infoconte : #Stupri e altri abusi sulle proprie figlie fin dai primi anni di età per produrre foto a carattere… - Noovyis : (Abusi su figlie minori di 10 anni, arrestate due mamme: “Diffuse foto pedopornografiche”. Gip: “Bimba concepita pe… - TutteLeNotizie : Abusi su figlie minori di 10 anni, arrestate due mamme: “Diffuse foto pedopornografiche… -