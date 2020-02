Abbazia di Chiaravalle a Milano: gli orari e i biglietti (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Abbazia di Chiaravalle è uno tra i più importanti e noti esempi di architettura cistercense presente nelle regioni del Nord Italia. Fu eretta nel 1135 ispirandosi all’Abbazia di Clairvaux, da San Bernardo da Chiaravalle. Abbazia di Chiaravalle a Milano L’Abbazia di Chiaravalle Milanese è ubicata all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano al civico 102 di Via Sant’Airaldo. È una struttura che rappresenta un punto di divisione tra la zona abitata e la campagna che si estende nel Sud di Milano. Ancora oggi, l’Abbazia di Chiaravalle ospita una comunità di monaci cistercensi e nella sua architettura coesistono in armonia stile gotico e romanico, declinati e amalgamati nello stile tipico lombardo che caratterizza le strutture circostanti. All’interno della chiesa è possibile visitare opere pregiate come quelle realizzate dai fratelli Fiammenghini; ... notizie

