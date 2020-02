A Sanremo la manifattura salentina (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono due piccole aziende salentine ad aver realizzato l’iconica tutina indossata da Achille Lauro a Sanremo. Da un’idea del direttore creativo Alessandro Michele che sta rivoluzionando il brand Gucci, due aziende di Nardò e Galatina hanno creato il costume: Barbetta e Gda Officina tessile. Il gruppo Barbetta, che confeziona articoli in jersey, ha realizzato la tutina e Gda Officina tessile si è occupata della lavorazione e applicazione degli swarovski. Luciano Barbetta, dopo una breve esperienza di artigiano, apre nel 1973 una piccola impresa per confezionare articoli in jersey di elevata manifattura, specializzandosi sempre più nella produzione nel settore dell’abbigliamento di lusso e nella fornitura di servizi alle più importanti case di moda, affiancandole nella realizzazione del prodotto in tutte le sue fasi. La produzione annuale è in costante aumento e oggi, dopo più di 40 anni, ... ildenaro

