A Sanremo 2020 Cristiano Ronaldo non era solo: chi è l’uomo seduto accanto a lui (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alla fine c’era anche Cristiano Ronaldo all’Ariston per la terza serata di Sanremo 2020. Tanti speravano di vedere il campione al Festival e fino all’ultimo non era dato sapere se CR7 avrebbe fatto il tifo per la sua Georgina Rodriguez da casa o dalla prima fila. Beh, era proprio lì, accanto al figlio di Amadeus, Josè Alberto. Ed è stato inquadrato dalle telecamere così tante volte che il pubblico social ha fatto notare su Twitter. “Ecco perché Amadeus ha scelto Georgina, così potevano inquadrare Cristiano Ronaldo” e “Fategli un’altra inquadratura, potevate invitare direttamente lui”, hanno scritto. Qualcuno ha anche notato un particolare del look del calciatore juventino, che per la serata ha indossato un elegante completo blu: “Ma Cristiano Ronaldo indossa il fermacravatte, andava negli anni 40!”. Tanti invece si saranno chiesti chi fosse l’uomo seduto alla sua sinistra. (Continua ... caffeinamagazine

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio -